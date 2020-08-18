Трамп привел в пример белорусские протесты, как образец мирных акций

Фото: hvylya.net
Власть
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18 августа президент США Дональд Трамп во второй раз высказался о происходящем в Беларуси. Он заявил, что «это был очень мирный митинг«. Также он поставил акции в Беларуси в пример, сравнив его с протестами в США, участники которых жгут магазины.

«Это был очень мирный митинг, в отличие от наших так называемых мирных протестов, во время которых жгут магазины», – заявил Трамп.

Трамп усомнился в том, что в нашей стране достаточно демократии.

«Не похоже, что в Беларуси очень много демократии. Мы говорим с большим количеством людей. В нужное время мы поговорим с Россией и другими», – сказал Трамп.

Напомним, что на прошлой неделе Трамп уже высказывал свое отношение к происходящим в Беларуси событиям. Он назвал ужасной ситуацию в стране после президентских выборов.

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