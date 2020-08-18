МВД — белорусам: «Не поддавайтесь на призывы политических манипуляторов к тотальной ненависти и насилию в отношении правоохранителей»

В телеграм-канале МВД опубликовано обращение сотрудников органов внутренних дел к обществу.

Публикуем его целиком.

«Мы, милиционеры Беларуси, обращаемся к жителям нашей страны!

Разделяя озабоченность будущим страны и народа, не осуждая стремления соотечественников к позитивным и мирным переменам, вынуждены озвучить серьезную проблему.

В многочисленных призывах и обращениях администраторы ряда телеграм-каналов (и, к сожалению, отдельные политические фигуры) требуют сложить полномочия сотрудников органов внутренних дел, не желающих «выступать против своего народа». Однако на фоне лозунгов «милиция с народом» эти люди сами же прикладывают все усилия к обратному.

Формируется ошибочная установка: быть правоохранителем — стыдно и плохо. Демонизируются все без исключения сотрудники милиции. От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!

Мы разделяем ответственность за все то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам. Мы приветствуем обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку. Но должны ли правоохранители просить прощения за то, что сегодня они продолжают нести службу и делать свою работу, которая нужна обществу независимо от существующей власти — обеспечение выполнения действующего уголовного и административного законодательства?

«Прощение» за то, что сегодня они продолжают нести службу и делать свою работу, которая нужна обществу всегда: обеспечивать выполнение действующего уголовного и административного законодательства?

«Прощение» за сознательный отказ от слепого и повального осуждения всех своих коллег независимо от рангов и функций?

«Прощение» за нежелание честных сотрудников в угоду политическому моменту отказаться не только от карьеры и заработка (порой единственного в семье), но и от своего призвания?

Мы не беремся судить ту малую часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям. Но некоторые из них решили бросить все только лишь из-за подогретого в интернете (а зачастую доведенного до угроз и даже физического насилия) порицания общества, безопасность которого они обеспечивают.

Однако большинство оставшихся милиционеров надело форму для того, чтобы приносить пользу обществу и государству. И люди, призывающие «честных милиционеров» выбросить эту форму, не дают ответа на простые и логичные вопросы. Если милиция должна «быть с народом», то почему под этим «народом» подразумеваются только тысячи протестующих, а не миллионы остающихся в эти дни дома или на работе, и желающих только одного — безопасности для себя и своих близких?

Если вся милиция сегодня снимет погоны, кто будет защищать этих белорусов, пока другая их часть выражает свое мнение на улицах? Члены штабов, пикетирующие, бастующие? Вопросы риторические, ведь уже сейчас из-за происходящих событий в органах внутренних дел с трудом хватает ресурсов на то, чтобы обеспечить безопасность в ваших дворах и домах.

Мы обращаемся к вам от имени принципиальных и волевых сотрудников, которые хотят и дальше выполнять свой служебный долг независимо от политической ситуации.

Мы — не «режим», мы — часть общества!

Именно сейчас мы обязаны нести службу на своих местах как никогда. Поэтому:

✅ думайте своим умом и не поддавайтесь на призывы политических манипуляторов к тотальной ненависти и насилию в отношении правоохранителей, выполнение которых означает для вас только катастрофу и разрушенную жизнь

✅ не уничтожайте и не обесценивайте важность и значимость той ежедневной работы, которую милиция годами делала и делает для общества

✅ не топчите гордость огромного числа детей, супругов, родителей за то, что их папа/мама, муж/жена, сын/дочь честно носят погоны.

Мы выступаем за сохранение мира и порядка в нашей стране, за территориальную целостность и независимость нашей Родины!»