Караник написал открытое письмо

Владимир Караник. Фото БелТА
Власть
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Министр здравоохранения Владимир Караник выступил с открытым письмом, которое он прислал в редакцию TUT.by. Портал опубликовал письмо министра.

Министр утверждает, что «нормальное общение» было заменено ядовитыми напдками в социальных сетях. Министр считает, что его вины в происходящем нет, а претензии к нему несправедливы.

Караник заверил, что медицинские службы максимально оперативно пытались решить вопросы оказания медицинской помощи нуждающимся.

Он поддержал требование народа о проведении объективного и беспристрастного расследования причин насилия.

Владимир Караник высказал готовность к диалогу с коллегами и обществом.

Напомним, что вчера общение с коллегами у министра не получилось. Он прямо не отвечал на многие вопросы медиков или просто игнорировал их. Медики проводили своего министра, скандируя «Позор!».

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