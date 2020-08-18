Караник написал открытое письмо

Министр здравоохранения Владимир Караник выступил с открытым письмом, которое он прислал в редакцию TUT.by. Портал опубликовал письмо министра.

Министр утверждает, что «нормальное общение» было заменено ядовитыми напдками в социальных сетях. Министр считает, что его вины в происходящем нет, а претензии к нему несправедливы.

Караник заверил, что медицинские службы максимально оперативно пытались решить вопросы оказания медицинской помощи нуждающимся.

Он поддержал требование народа о проведении объективного и беспристрастного расследования причин насилия.

Владимир Караник высказал готовность к диалогу с коллегами и обществом.

Напомним, что вчера общение с коллегами у министра не получилось. Он прямо не отвечал на многие вопросы медиков или просто игнорировал их. Медики проводили своего министра, скандируя «Позор!».