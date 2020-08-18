Архиепископ Кондрусевич хочет встретиться с Караевым

Фото Александры Щиглинской
Власть
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Глава Католического костела Беларуси Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился к министру внутренних дел Беларуси Юрию Караеву с просьбой о личной встрече, сообщает Catholic.by. Председатель Конфедерации католических епископов Беларуси хочет обсудить ситуацию с целью предотвращения эскалации насилия.

Святой отец также просит разрешить священникам посещать людей, задержанных в ходе избирательной кампании и протестов, последовавших за объявлением результатов выборов президента. Священник хочет убедить представителя МВД в необходимости оказания задержанным необходимой помощи, в том числе духовной.

Тадеуш Кондрусевич также призвал министра безотлагательно освободить задержанных. Кондрусевич решил сделать шаг на встречу властям и заступиться за страдающих людей. Пока есть хрупкая надежда на прекращение насилия.

Ранее митрополит Тадеуш Кондрусевич призвал Александра Лукашенко к диалогу с обществом.

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