Путин запретил Меркель вмешиваться в дела Беларуси

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили политическую ситуацию в Беларуси.

Телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Ангела Меркель заявила, что в Беларуси должны воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов. Она отметила, что в стране необходимо немедленно освободить политических заключенных, а действующей власти следует «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса».

Канцлер Германии выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси и выразила надежду на скорейшую нормализацию обстановки.

С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — сообщается на сайте Кремля.

Путин уверил Меркель, что проблема скоро рассосется.

Напомним, что вчера СМИ сообщали о передвижениях колонн военных грузовиков Росгвардии к белорусской границе.

Вопреки заявлениям Путина политический кризис в Беларуси набирает обороты. Все больше предприятий присоединяются с протестам и требуют немедленной отставки Лукашенко. Вчера к протестам присоединилось крупнейшие предприятие нефтехимической промышленности Беларуси — новополоцкий «Нафтан».