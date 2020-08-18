Завтра верующие будут праздновать Преображение Господне

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Большой двунадесятый праздник — Преображение Господне — отмечается 19 августа и относится к двенадцати главным событиям в жизни Иисуса Христа и Богородицы, передают Витебские Вести.

Незадолго до Своего страдания Христос взял троих апостолов – Петра, Иакова и Иоанна – на гору в Галилее (по преданию, гора Фавор), где, молясь, преобразился. «И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею», – пишет апостол Лука. Возле Христа стояли пророки Моисей и Илия и беседовали с ним, апостолов осенило светлое облако, из которого раздался голос Божий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте».

Выдающийся византийский богослов и один из величайших православных святых XIV века святитель Григорий Палама сформулировал учение о Фаворском свете – одном из проявлений благодати, через которую человек соединяется с Богом. Такой нетварный свет – Божественное действие, явленное Иисусом Христом апостолам на горе Фавор (Фаворский свет), воспринятое ими в виде сверхъестественного сияния, – бывает доступен созерцанию православных подвижников на высшей ступени молитвенного делания.

Этот день получил в народе название Яблочный Спас. В садах поспевают яблоки и другие фрукты, которые освящаются в церкви на праздник Преображения Господня.

Третий Спас выпадает на субботу, 29 августа. Этот праздник имеет множество других названий – Малый, Хлебный, Холодный, Холщовый, Ореховый Спас, а еще Спас на полотне. В это время люди занимались сбором орехов, завершали жатву, пекли хлеб из зерна нового урожая, начинали посев озимых, проводили ярмарки, где продавали холсты. А церковь в этот день празднует Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

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