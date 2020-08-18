В Березинском биосферном заповеднике открылся музей меда и пчеловодства

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В Березинском биосферном заповеднике на Медовый Спас открылся музей меда и пчеловодства, аналогов которому в Беларуси нет, пишут Витебские Вести.

Этот проект руководство заповедника реализовало совместно с гродненским фермерским хозяйством «Медовая семья». В учреждении можно узнать об истории пчеловодства, медоносах и правилах ухода за крылатым хозяйством и, что очень важно для посетителей, понаблюдать за пчелами. Обустроен специальный улей со стеклянными стенками, в который крылатые труженики забираются через леток, проделанный в стене.

Музей меда и пчеловодства, по словам начальника отдела туризма Березинского заповедника Олега Шафаровича, станет изюминкой для туристов, которые смогут не только узнать все о пчелах, но и попробовать лакомство с трех пасек, расположенных на территории заповедника.

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