В этом году в Витебском зональном институте сельского хозяйства НАН планируют собрать до 15 тонн яблок

Яблоневый сад площадью 1,5 гектара заложили на землях предприятия в 2014 году и уже спустя два года собирали первый урожай, передают Витьбичи.

По словам заведующего отделом картофелеводства Олега Равбиса (именно это подразделение института закреплено за фруктовой плантацией), привитые саженцы полукарликовых пород закупили на Гомельской областной опытной станции. Предпочтение отдали среднераннему сорту – Ауксису и двум поздним – Иманту и Чаровнице, ведь они имеют отличные вкусовые качества, отличаются высокими показателями товарности и лучше хранятся.

Сад размещается на закрытой местности: с одной стороны хранилище, с другой– теплицы защищают молодые яблоньки от сильных ветров и весенних заморозков. Нынешней весной даже костры жечь не пришлось, а вот с лесными гостями – зайцами – борьба идет на протяжении всего года серьезная. Ухаживает за деревьями агроном-садовод Андрей Слепко.

– Этот год – яблочный, урожай обещает порадовать, – отмечает директор предприятия Андрей Балыш. – Мы планируем увеличить площадь сада. К работам собирались приступить весной, даже почву подготовили, но пандемия внесла свои коррективы. Пришлось выделенную землю занять гречихой, но уже осенью мы начнем посадкуу новых деревьев. Намерены сотрудничать с Лужеснянской сортоиспытательной станцией.

В перспективе в саду зонального института будут расти не только яблони, но и груши, а также косточковые растения. Здесь собираются развивать и такое выгодное направление, как выращивание малины и голубики.

Яблоки Витебского зонального института сельского хозяйства поступит в торговые сети, кафе и, конечно же, в детские сады нашего города, чтобы подкрепить малышей вкусной витаминной продукцией зимой.

К слову. Тем, кто любит яблоки и включает их в свой ежедневный рацион, и врач не нужен. Не зря говорят, что один райский плод семь болезней лечит.

Согласно традициям, до Спаса пробовать яблоки нельзя, зато с этого дня ими угощались сами и потчевали других, а затем приступали к уборке урожая. И завтра верующие обязательно принесут яблоки в церковь, чтобы Божией благодатью освятить плоды своих земных трудов.