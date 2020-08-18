В Новополоцке рабочие НПЗ «Нафтан» потребовали отставки председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды

В понедельник, 17 августа, состоялся митинг инициированных коллективом ОАО «Нафтан». Актив и работники предприятия потребовали отставки председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды в связи с тем, что он нарушил закон когда позволил себе, в нарушение закона о профсоюзах, участвовать в политической агитации во время избирательной кампании.

Напомним, что Федерации профсоюзов Беларуси стала главным активом Александра Лукашенко на выборах. Члены профсоюзов собирали подписи за его выдвижение, участвовали в митингах по распоряжению руководства ФПБ.

Михаила Орда лично возглавлял предвыборный штаб Александра Лукашенко.

Работники ОАО «Нафтан» выдвинули жесткие политические требования.

Рабочие потребовали отставки Александра Лукашенко в связи с утратой доверия, а также проведения новых честных и прозрачных выборов.

Среди требований также были названы отставка главы ЦИК Лидии Ермошиной, освобождение всех политзаключенных и всех задержанных в ходи избирательной кампании и акциях протеста, связанных с ней, прекращения насилия и преследования мирных граждан со стороны сотрудников силовых структур, расследования всех случаев насилия над мирными протестующими и не протестующими и привлечения к ответственности виновных.

Кроме того, рабочие выдвинули требования к администрации концерна «Белнефтехим» и профсоюзной организации не оказывать давления со стороны руководства общества, цехов, производства, отделов, любых структурных подразделений на работников общества, которые участвуют во встречах с руководством и мирных акциях протеста.