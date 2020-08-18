На НПЗ «Нафтан» прошел митинг, рабочие выдвинули глобальные политические требования

В понедельник, 17 августа, состоялся митинг инициированных коллективом ОАО «Нафтан». Работники выдвинули жесткие политические требования.

С заводчанами встретились уполномоченный представитель главы государства в Витебской области Иван Тертель и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, а также от имени Белхимпрофсоюза – председатель Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Сергей Троцкий, председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Владимир Азарёнок.

Рабочие потребовали отставки Александра Лукашенко в связи с утратой доверия, а также проведения новых честных и прозрачных выборов.

Среди требований также были названы отставка главы ЦИК Лидии Ермошиной, освобождение всех политзаключенных и всех задержанных в ходи избирательной кампании и акциях протеста, связанных с ней, прекращения насилия и преследования мирных граждан со стороны сотрудников силовых структур, расследования всех случаев насилия над мирными протестующими и не протестующими и привлечения к ответственности виновных.

Кроме того, рабочие выдвинули требования к администрации концерна «Белнефтехим» и профсоюзной организации не оказывать давления со стороны руководства общества, цехов, производства, отделов, любых структурных подразделений на работников общества, которые участвуют во встречах с руководством и мирных акциях протеста.

ОАО «Нафтан» продолжает работать в штатном режиме, говорится в сообщении официального издания НПЗ «Нафтан».