Медики проводили министра Караника, скандируя «Позор!»

Сегодня сотни медиков собрались на акцию протеста у здания Министерства здравоохранения, сообщило «Радыё Свабода». Медики протестовали против насилия над задержанными во время протестов гражданами. В Следственный комитет подано более 700 заявлений от граждан по фактам нанесения телесных повреждений. По свидетельствам многих очевидцев в РУВД, в ИВС на Окрестина многим пострадавшим не оказывалась медицинская помощь, их не госпитализировали, медиков в изоляторы не допускали.

Собравшиеся медики требовали прекратить насилие, дать врачам доступ в изоляторы для оказания медицинской помощи пострадавшим.

К собравшимся вышел министр здравоохранения Владимир Караник. Его встретили скандированием «Позор!, «В отставку», «Уходи!». Он на это заявил, что он и так уже в отставке. Напомним, что правительство сложило полномочия, однако продолжает исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

«Коллеги, вопросы есть? Если вы покричать, то я поехал. Если есть вопросы, я готов ответить», — сказал министр медикам.

Каранику задали вопрос о задержанной девушке, которая была изнасилована силовиками и получила разрыв шейки матки.

«Девочка, которая якобы с разрывом шейки матки, мы пока не нашли еще ее», — ответил Караник.

У министра спросили, почему гражданам в ИВС на Окрестина не оказывалась своевременная и квалифицированная медпомощь.

«Сколько их сейчас там находится? Шесть человек, их завтра осмотрят», — ответил Караник.

Люди потребовали ответить на вопрос почему помощь не оказывалась тем задержанным, которые ранее находились в ИВС с тяжелыми травмами и не получали помощи. Однако Караник не стал отвечать.

На вопрос о том, правда ли, что врачей, участвующих в акциях протеста и солидарности, будут увольнять, Караник также отвечать не стал. Он стал быстро уходить. Его попытались остановить, но он все же смог растолкать людей и уйти. Его проводили под крики «Позор!». Когда он стал уезжать, собравшиеся скандировали «Трибунал».