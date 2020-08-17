В Орше мужчина угнал Audi с оставленным в замке зажигания ключом

Фото: УВД Витебского облисполкома
Власть
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Правоохранители задержали 51-летнего жителя Орши, который угнаа автомобиль Audi, однако не смог уйти от преследования экипажа ГАИ. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Ночью 16 августа владелец Audi A6 сообщил в милицию об исчезновении автомобиля. Вскоре правоохранители установили, что 51-летний оршанец угнал машину, воспользовавшись оставленным в ней ключом от замка зажигания. Сотрудники ГАИ задержали угонщика спустя всего час в районе деревни Горная Веравойша Оршанского района. Автомобиль вернули владельцу. В отношении угонщика правоохранителями возбуждено уголовное дело.

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