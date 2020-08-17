Театр беларусской драматургии записал видеообращение к властям и отменил спектакли

Коллектив Республиканского театра белорусской драматургии записал видеообращение к властям.

Сотрудники учреждения призывают власти остановить насилие, освободить всех политических задержанных, провести справедливое расследование в отношении правоохранителей, которые превышали служебные полномочия и незаконного использования силы против мирных граждан. Среди требований также и соблюдение Конституции и законов.

“Мы чувствуем боль и шок от событий, которые происходят на наших глазах, с нашими соседями, с близкими, с родными, с нашими зрителями, с нами, с нашей страной. Люди имеют законное конституционное право мирно высказывать свою политическую позицию. Мы хотим, чтобы сердца, руки и мысли всех нас – народа Беларуси – всегда оставались чистыми. Театральный грим смывается, но шрамы остаются навсегда. Только вместе мы – народ Беларуси”, — говорится в заявлении.