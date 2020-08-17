Как Лукашенко пообещал провести выборы. «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет». «Не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа: за полгода мы уничтожим все»

Выборы пройдут после того, как в стране будет принята новая Конституция. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с рабочими на МЗКТ. Сюжет был показан в эфире телеканала СТВ.



На заводе Лукашенко вступил в перепалку с рабочими и угрожал им.

«Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко!» — кричал Лукашенко рабочими на МЗКТ.

Среди прочего он заявил, что никаких выборов не будет, пока его не убьют.

«Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — кричал Лукашенко коллективу МЗКТ.

На том же заводе Лукашенко заявил обратное: он согласился провести выборы на его условиях.

«Будет так, мужики, нам надо принять новую Конституцию, что мы хотим. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежнюю Конституцию принимали на референдуме. И по новой Конституции, если вы хотите, провести выборы — и парламента, и президента, и новых органов власти», — заявил Лукашенко.

Он также призвал рабочих к поиску компромисса. Он заявил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями: «Но не под давлением и не через улицу».



«Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — Господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор», — заявил рабочим Лукашнко.

Напомним, сегодня на МЗКТ он также заявил, что «пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

