Как Лукашенко пообещал провести выборы. «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет». «Не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа: за полгода мы уничтожим все»

Лукашенко на МЗКТ
Власть
Опубликовано

Выборы пройдут после того, как в стране будет принята новая Конституция. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с рабочими на МЗКТ. Сюжет был показан в эфире телеканала СТВ.

На заводе Лукашенко вступил в перепалку с рабочими и угрожал им.

«Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко!»кричал Лукашенко рабочими на МЗКТ.

Среди прочего он заявил, что никаких выборов не будет, пока его не убьют.

«Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — кричал Лукашенко коллективу МЗКТ.

На том же заводе Лукашенко заявил обратное: он согласился провести выборы на его условиях.

«Будет так, мужики, нам надо принять новую Конституцию, что мы хотим. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежнюю Конституцию принимали на референдуме. И по новой Конституции, если вы хотите, провести выборы — и парламента, и президента, и новых органов власти», — заявил Лукашенко.

Он также призвал рабочих к поиску компромисса. Он заявил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями: «Но не под давлением и не через улицу».

«Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — Господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор», — заявил рабочим Лукашнко.

Напомним, сегодня на МЗКТ он также заявил, что «пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. — Их (выборов. — Прим. ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа: за полгода мы уничтожим все», — заявил Лукашенко рабочим.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Техника Росгвардии уже на границе с Беларусью

«Опусти телефон! Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко!» — Лукашенко пообщался с рабочими на МЗКТ

Рабочие МЗКТ призвали Лукашенко уйти

Техника Росгвардии уже на границе с Беларусью

Как протестовал Витебск 16 августа — фоторепортаж

В Орше мужчина угнал Audi с оставленным в замке зажигания ключом

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Медики проводили министра Караника, скандируя «Позор!»
Сегодня сотни медиков собрались на акцию протеста у
080
В Орше мужчина угнал Audi с оставленным в замке зажигания ключом
Правоохранители задержали 51-летнего жителя Орши, который
090
Театр беларусской драматургии записал видеообращение к властям и отменил спектакли
Коллектив Республиканского театра белорусской драматургии
0113
Как протестовал Витебск 16 августа — фоторепортаж
Вы есть на фото? Получить бесплатно фотографию в оригинальном
0170
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)