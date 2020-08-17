Трамп назвал ужасной ситуацию в Беларуси после выборов

Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Беларуси.

«Да, ужасно. Это ужасная ситуация в Беларуси. Мы будем следить за ней очень пристально», — заявил американский президент в понедельник журналистам.

Это первый комментарий президента США по поводу кризиса нашей стране.

Массовые протестные акции начались спонтанно во многих городах 9 августа. Они были вызваны всеобщим несогласием белорусов с результатами выборов. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80% избирателей. Протестные акции были не организованы, не имели конкретных целей. Руководящий центр у протестного движения отсутствует.

Только сегодня стало известно, что Светлана Тихановская, которую многие считают избранным президентом, заявила что готова стать национальным лидером. Тихановская объявила о создании Координационного совета для трансфера власти. Пока не совсем понятно какие функции будет выполнять совет и есть ли у Тихановской конкретный план действий.

По всей стране было задержано более 7 тыс белорусов, многие из которых не участвовали в акциях, а некоторые задержанные голосовали за Лукашенко. Силовики активно применяли в первые дни протестов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, гранатометы, полицейские дубинки.

После убийства одного из демонстрантов силовые разгоны внезапно прекратились. На улицы белорусских городов вышли сотни тысяч граждан, возмущенных жестокостью силовиков. Демонстранты по-прежнему настроены на сугубо мерное решение вопроса о передаче власти новому президенту. В поддержку мирных акций многие промышленные предприятия объявили о забастовке. Президента больше не хотят видеть рабочие, которые всегда считались его электоратом. Лукашенко опять опустился до угроз. На МЗКТ он заявил угрожающе, что «если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко!».

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