Идеолог «русской весны» Игорь Стрелков считает, что Россия может ввести войска в Беларусь

Власть
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Российский политический и военный деятель, один из идеологов «русского мира», полковник ФСБ России в отставке Игорь Гиркин (псевдоним Стрелков) заявил, что Россия может ввести войска в Беларусь.

При этом Игорь Гиркин считает, что это принесет России только новые проблемы.

«Идеальный вариант, если бы Лукашенко своими собственными силами, которые у него есть, смог пресечь бунт и после это провести необходимые политические реформы и, по крайней мере освободил Беларусь от своего присутствия», — заявил Игорь Стрелков.

При этом он выразил убежденность, что Лукшенко на уступки не пойдет.

«Но на это очень мало надежды. Это человек другой формации, который, видимо, будет сидеть до конца», — заявил политический и военный деятель России.

«Я считаю, что ввод войск возможен», — заявил Стрелков.

Стрелков: Россия не сможет существовать без Минска, Витебска, Борисова

Напомним, что Лукашенко многократно созванивался Путиным и просил у него военную помощь якобы для противодействия войскам стран НАТО. Путин пообещал дать любую необходимую помощь. Сегодня в сети появились многочисленные видеоролики движения колонн Росгвардии из Москвы и Санкт-Петербурга по направлению к белорусской границе.

Напомним, что Игорь Гиркин неоднократно высказывался в отношении Беларуси. Он считает, что Россия должна присоединить нашу страну любой ценой. Также он заявлял, что белорусы являются не отдельным народом, а частью «великого русского народа». По словам Гиркина, Россия просто не сможет продолжить своего существования, если не присоединит Минск, Витебск, Борисов…

Напомним, что Игорь Гиркин стал известен после участия в боевых действиях в Украине на стороне сепаратистов. Он возглавлял захват Славянска и Донецка.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он признался, что он лично расстреливал военнопленных и давал приказы о расстрелах без суда, что является военным преступлением. Стрелков сообщал, что получал военную и финансовую поддержку в Российской Федерации. Он выполнял указания своего начальства, которое осуществляло снабжение и контроль, при этом действовал достаточно самостоятельно. Именно за чрезмерную самостоятельность его отстранили от командования и вызвали в Москву, где он и проживает теперь.

Также Гиркин является одним из подозреваемых по делу о сбитом на Донбассе малазийском Боинге 777. Катастроффа произошедшая 17 июля 2014 года, в ней погибло 298 человек.

Следует отметить, что ни одно из высказываний Игоря Стрелкова не получило правовой оценки со стороны белорусских силовых структур. При этом в Беларуси периодически происходят суды над бывшими «солдатами удачи», которые воевали на Донбассе. Например, воевавшего за сепаратистов на Донбассе уроженца Докшицкого района судили в Витебске.

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