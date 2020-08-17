Ветераны белорусской «Альфы» выступили с заявлением и призвали силовиков следовать принципам законности

Юрий Караев. Скриншот видео.
Власть
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Минское отделение ветеранов спецподразделения группы «Альфа» БООВ КГБ «Честь» сделало заявление по поводу ситуации в стране.

— Мы, ветераны антитеррористического подразделения «Альфа», посвятившие себя службе по защите белорусского народа и государства от террористических угроз, решительно осуждаем противоправные насильственные действия и произвол в отношении мирных граждан нашей страны, — говорится в обращении. — Считаем, что произошедшим событиям необходимо дать правовую оценку, а виновных привлечь к ответственности в соответствии с законами Республики Беларусь.

Ветераны «Альфы» обратились к сотрудникам органов безопасности и правопорядка, пишет TUT.by.

— Обращаемся к руководителям и сотрудникам органов безопасности и правопорядка, командирам спецподразделений следовать принципу законности в своих действиях, помнить об ответственности за его нарушение, свято хранить верность Присяге белорусскому народу и Конституции Республики Беларусь.

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