«Опусти телефон! Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко!» — Лукашенко пообщался с рабочими на МЗКТ

Лукашенко на МЗКТ
Власть
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В сеть попадают все новые видео со встречи действующего президента Александра Лукашенко с работниками Минского завода колесных тягачей. Один из роликов появился в телеграм-канале «Беларусь головного мозга».

На видео попал момент, когда Лукашенко вместе с десятками охранников направился к рабочим и заговорил с ними.

«Стойте на месте, не волнуйтесь. Я вас избивать не буду! Это не в моих интересах!», — сказал Лукашенко.

Рабочие стали выкрикивать в адрес Лукашенко реплики. Один из рабочих выкрикнул в его адрес «застрелись, офицер!«.

Лукашенко угрожающе заявил рабочим «если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко!».

«Опусти телефон!» — закричал Лукашенко одному из рабочих. Видео прервалось.

Напомним, что встреча Лукашенко с рабочими МЗКТ закончилась безрезультатно для него. Рабочие скандировали «Уходи!», «Позор!» и «Вон!». Лукашенко покинул завод ни с чем, улетел на вертолете.

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