В Витебском областном клиническом центре дерматовенерологии и косметологии провели обряд освящения меда на Медовый Спас

Обряд освящения меда нового сбора провели на Медовый Спас в Витебском областном клиническом центре дерматовенерологии и косметологии. Его с молитвой отслужил в дворике амбулаторно-поликлинического отделения отец Павел, настоятель церкви Силуана Афонского, передают Витьбичи.

Дело в том, что врачи-дерматологи в комплексном лечении своих пациентов широко используют и нетрадиционные методы, включая апитерапию. На улице Суражской, где находится кожное отделение для взрослых и детей, есть своя небольшая пасека из десяти ульев. Трудолюбивые пчелы собирают нектар на разнотравье в пойме Витьбы, и, по словам главного врача Виктора Спиридонова, здесь даже на отдельных участках просили не косить траву, пока не отцветут основные медоносы. Использование в терапии псориаза, нейродермитов продуктов пчеловодства (меда, перги, прополиса), а также лечение биополем пчел в специально оборудованном домике с лежанкой над жужжащим внизу трудолюбивым семейством дает хороший результат, укрепляя защитные функции и увеличивая сопротивляемость организма недугу. На активное внедрение апитерапии Виктора Ефимовича в свое время подвигло участие в международной конференции, где его впечатлил представленный европейский опыт.

Теперь в центре особо почитают Медовый Спас. Чтобы немного подсластить жизнь сотрудникам, еще раз отметить их работу в период борьбы с коронавирусом, часть собранного на «лечебной» пасеке меда была предложена администрацией к продаже за половинную от рыночной стоимости цену. Получилась и «пятиминутка» на свежем воздухе.