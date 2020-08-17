В Беларуси пропали без вести почти 100 человек. Более 600 заявили об избиениях, 122 остаются в изоляторах

Несколько тысяч человек вышли на акцию в Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.by
Власть
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Генеральная прокуратура опубликовала список административно задержанных на акциях протеста, которые до сих пор не освобождены и находятся в изоляторах по всей стране. В списке — 122 фамилии, больше всего человек сидит в Жодино и Бресте. По ссылке можно посмотреть данные о задержанных, сообщает TUT.by.

— В Генпрокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, — сообщает ведомство. — Согласно порядку, установленному Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, данные заявления направляются в Следственный комитет Республики Беларусь для принятия решений по существу. По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений. В том числе в Генеральную прокуратуру обращаются граждане, которые не могут установить местонахождение своих родных и близких после массовых акций, состоявшихся на минувшей неделе. Генпрокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены.

Далее Генпрокуратура дает ссылку на таблицу, где указаны те, кто все еще находится в изоляторах, — 122 человека: Минск — 16, Жодино — 29, Бобруйск — 9, Гомель — 2, Гродно — 1, Сморгонь — 1, Брест — 28, Ивацевичи — 4, Дрогичин — 5, Барановичи — 6, Пинск — 2, Браслав — 2, Лепель — 3, Витебск — 6, Городок — 2, Шумилино — 1, Орша — 5.

В Следственном комитете TUT.BY сообщили, что пока по заявлениям избитых граждан проводятся проверки, данных о возбужденных уголовных делах у официального представителя СК Сергея Кабаковича на данный момент нет.

После в телеграм-канале ведомства появилось сообщение, что работа по установлению объективных обстоятельств противоправных действий в ходе массовых беспорядков продолжается. В следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения имущества (служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры).

При этом, по данным СК, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек — о получении телесных повреждений в местах временного содержания.

Напомним, одно из требований протестующих сегодня — освобождение всех задержанных на акциях протеста и разбирательство по факту чрезмерного применения силы со стороны бойцов ОМОНа и других правоохранительных подразделений к демонстрантам.

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В Беларуси пропали без вести почти 100 человек. Более 600 заявили об избиениях, 122 остаются в изоляторах

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