Сотрудники Академии наук вышли на мирную акцию в Минске

Фото: Вадим Сугак / TUT.by
Власть
Опубликовано

Сотрудники Академии наук и других исследовательских и образовательных учреждений вышли на мирную акцию к Президиуму НАН РБ. Об этом сообщили сами участники.

Как рассказала сотрудница Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Алена Ляшкевич, работники Академии наук и других исследовательских и образовательных учреждений в 12.00 17 августа вышли к Президиуму академии с плакатами и бело-красно-белыми флагами. Они требуют остановить насилие и поддерживают национальную забастовку, сообщает TUT.by.

Вот как это выглядело.

Сотрудники Академии наук вышли на мирную акцию в Минске
Фото: Александра Володина
Сотрудники Академии наук вышли на мирную акцию в Минске
Фото: Александра Володина
Сотрудники Академии наук вышли на мирную акцию в Минске
Фото: Александра Володина

Отметим, что 2434 ученых Республики Беларусь подписали обращение представителей научной общественности страны, где требуется немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан и освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных.

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