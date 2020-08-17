Рабочие МЗКТ призвали Лукашенко уйти

Фото: TUT.by
Власть
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В сети опубликован фрагмент встречи Александра Лукашенко с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которые выдвинули политические требования к власти. Рабочие требуют освобождения политзаключенных, ухода президента в отставку и новых выборов президента.

Рабочие кричат Лукашенко «Уходи!». Лукашенко завершил выступление и улетел на вертолете, на котором прилетел. Напомним, что теперь Лукашенко передвигается по стране только на вертолете. По слухам президент ночует не в Минске, а на территории одной из военных баз.

Напомним, что на прошлой неделе гендиректор МЗКТ признал, что Лукашенко не выиграл выборы». На предприятии начало развиваться забастовочное движение.

У проходной завода собрались тысячи рабочих, которые пришли с других заводов: Минского тракторного завода и Электротехнического завода. Забастовки и выступления рабочих сегодня проходят по всей Беларуси. К забастовке сегодня присоединился Беларуськалий — крупнейших экспортер страны.

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