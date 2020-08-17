Лукашенко передвигается по Минску только на вертолете. Прилетел на Минский завод колесных тягачей

Президент теперь может передвигаться по Минску только на вертолете. Картинка сверху прекрасна, наверняка. С вертолета Минск выглядит идеально, как и Витебщина. Однако внизу не так спокойно, как на верху. Здесь много проблем.

Александр Лукашенко прибыл на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), где должна пройти его встреча с коллективом предприятия на фоне сообщений о забастовке. Об этом сообщает «Витебский Курьер» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что на прошлой неделе гендиректор МЗКТ признал, что Лукашенко не выиграл выборы». На предприятии начало развиваться забастовочное движение.

К МЗКТ движутся сотни рабочих с электротехнического и Минского тракторного заводов.

Напротив проходной завода — примерно в 100-150 м от нее — люди выстроились в цепь. Некоторые держат бело-красно-белые флаги и транспаранты с требованием к действующему главе государства уйти в отставку. На территории завода уже собрались рабочие, они намерены потребовать от Лукашенко отставки и освобождения всех задержанных во время мирных демеонстраций.

К собравшимся у проходной МЗКТ присоединились и работники «Минских кабельных сетей».

Обстановка в целом спокойная. К протестующим напротив МЗКТ подошел человек в штатском и начал от имени правоохранительных органов требовать, чтобы собравшиеся разошлись, так как это считается несанкционированным митингом. Их также предупредили об ответственности в случае неповиновения. Присутствующие ответили, что не уйдут и имеют право высказать свое мнение. Силовики в ситуацию пока не вмешиваются. При этом во дворе завода перестал работать мобильный интернет.

МЗКТ — акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Это предприятие разрабатывает и реализует транспортные решения для перевозки тяжелых грузов по дорогам общего пользования и в условиях трудной проходимости, а также подвижные части военной техники, в частности колесные шасси для подвижного ракетного комплекса «Тополь-М». На заводе работают порядка 5 тыс человек.