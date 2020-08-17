Выключайте телевизор. Белорусские государственные телеканалы остались без программ после массового увольнения сотрудников

Телеканалы вынуждены ставить в эфир архивные программы из-за увольнения ряда ведущих. Об этом сообщил телеграм-канал NEXTA Live. Ранее журналисты белорусских госканалов начали массово увольняться в знак протеста против несправедливости и силовых действий властей в отношении мирных демонстрантов. Уволились сотрудники «Беларусь 1», СТВ, ОНТ и других. Большинство не желают вести «позитивную повестку», скрывать информацию о протестах в стране, оскорблять протестующих сограждан. Этого им больше не позволят журналистская этика.

В отставку подали в том числе журналисты, известные своими проправительственными взглядами. В частности ушел популярный белорусский ведущий Евгений Перлин , который проработал в Белтелерадиокомпании 10 лет.

На ОНТ прекратился выход шоу «Наше утро». Сегодня вместо него в эфир вышли старые программы первого канала. Представители канала отметили, что программа «ушла в отпуск» из-за нехватки сотрудников. На ОНТ сообщили, что «давление и преследование» журналистов не позволяет выпускать контент в надлежащем качестве.

Проблемы наблюдаются и у канала «Беларусь 1» — там также поставили в эфир архивные записи. Перед этим экран несколько минут демонстрировал пустую студию без ведущих.

Из телевизора совершенно невозможно узнать актуальные общественно-политические новости, поэтому белорусы смотрят YouTube и читают независимые СМИ и телеграм-каналы.