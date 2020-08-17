Пенсионер спас свою соседку в Чашникском районе

Вчера произошел пожар в доме в деревне Лукомль Чашникского района.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, кровля жилого дома была уже полностью охвачена огнем. Хозяйка жилища, пенсионерка, 1923 года рождения проживала совместно с сыном, 1957 года рождения.

Когда вспыхнул пожар, хозяйка находилась в доме, а сын на улице. Сосед, услышав треск шифера, побежал к дому и, зайдя внутрь, увидел женщину сидящей на кровати, после чего вынес ее из дома. В результате пожара никто не пострадал.

Огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.