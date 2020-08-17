Техника Росгвардии уже на границе с Беларусью

Власть
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В ряде СМИ и в соцсетях появились фотографии техники без опознавательных признаков и номеров. Очевидцы сообщают что пронетехника и грузовики следовали по трассам от Москвы и Петербурга к границе с Витебской областью Республики Беларусь. Как отмечает расследовательская группа Conflict Intelligence Team, такую технику использует Росгвардия.

Внутри техники очевидцы разглядели людей в черной форме без признаков различия.

Ряд читателей СМИ сообщили, что они насчитали на одной только дороге Петербург–Псков 30-40 грузовиков.

«Представленные образцы техники не стоят на вооружении войск сил ЗВО», – прокомментировали в пресс-службе Западного военного округа.

Такие же автомобили заметили и в 83 километрах от границы с Беларусью. Также появились видеозаписи, где видно грузовики на дороге из Москвы в Минск, пишет tjournal.

«ФедералПресс» напоминает, что на днях Александр Лукашенко провел очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в Беларуси.

Лукашенко умоляет Путина ввести в его страну российские войска. Все может начаться с Витебска

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Техника Росгвардии уже на границе с Беларусью

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