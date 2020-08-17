Тихановская готова стать национальным лидером — новое видеообращение

Светлана Тихановская записала видеобращение. Она заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Напомним, Тихановская после выборов покинула Беларусь, она находится в Литве.



Тихановская заявила, что страна переживает сложный период своей истории и что она плачет со всеми, когда хоронят погибших в дни протестов, пишет TUT.by.

— У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы. Сейчас каждую минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые.

Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю, я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. За прошедшие месяцы стало совершенно очевидным для всего мира, что белорусы — это люди, которые умеют самоорганизовываться, принимать правильные решения и способны постоять за себя и за своих близких. Но самое главное, что это осознали мы сами, — сказала Тихановская.

Она заявила, что нельзя растерять «ту созидательную энергию, те положительные изменения в обществе, ту решимость, которую обрели — и с которыми можем изменить нашу страну».

— Я понимаю, что самым важным является независимость Беларуси. Она — та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах. Мое сердце всякий раз наполнялось любовью и гордостью, когда я узнавала, что на многих избирательных участках комиссии честно подсчитывали голоса, игнорируя давление со стороны власти, и что сотрудники силовых структур складывали щиты к ногам обычных мирных белорусов. Это войдет в историю как поступки, ставшие приметой этого времени — времени освобождения.

Она обратилась к силовикам.

— Белорусы — это люди, которые не приемлют насилия, белорусы щедры и справедливы. И если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, что вы и сами прекрасно это знаете и понимаете. Ведь мы все одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить. Мы белорусы. Мы не имеем права поднимать друг на друга руку. Мы должны с холодной головой оценивать происходящее, задать себе простой вопрос: кому выгодно наше противостояние и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя? Мы едины, и вы должны знать, что мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяния искренни.

Напомним, о том, что Тихановская находится в Литве, стало известно 11 августа. Накануне она побывала в ЦИК, чтобы подать жалобу по результатам выборов. Там с ней встретились два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Тихановская записала видеообращение, в котором рассказала, почему уехала из страны. Она заявила, что ее поставили перед выбором, вынудившим принять такое решение.

Позже появилось еще одно видео, опубликованное госСМИ, в котором Тихановская призвала людей соблюдать закон и не выходить на площади.

