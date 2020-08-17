Лукашенко умоляет Путина ввести в его страну российские войска. Все может начаться с Витебска

Напуганный Лукашенко мгновенно забыл о своей антироссийской риторике и просит защиты у Путина.

Беспрецедентный случай: всего за одни сутки Александр Лукашенко дважды позвонил Владимиру Путину.

Лукашенко не срывал, что запросил у Путина военную помощь. Речь идет о вводе российских войск на территорию независимой Беларуси.

Владимир Путин подтвердил готовность Москвы посодействовать разрешению проблем в рамках Договора о создании Союзного государства, а также по линии ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).

«Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также — в случае необходимости — по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — сообщила пресс-служба Кремля.

О проблемах якобы возникших на западных границах Беларуси говорил на днях Лукашенко.Страны Евросоюза, граничащие с Беларусью, отрицают планы по вторжению на территорию Беларуси. Однако Лукашенко перебросил из Витебска бригаду воздушно-десантных войск в Гродно. Отметим, что десантные войска не предназначены для тех задач, которые им якобы поставлены. Десантнвые войска предназначены не для удержания линии фронта, а для проведения точечных войсковых спецопераций. Очевидно, что в Гродно нет польских и литовских диверсантов. Александр Григорьевич перепутал эпохи.

Главная цель переброски десантников из Витебска может заключаться в том, чтобы освободить для российской армии площадку для создания плацдарма. Вскоре на базе 103 Витебской бригады могут оказаться российские «защитники» Беларуси. Территория Витебской области может быть использована при подготовке вторжения в глубину нашей страны. Витебск может стать базой для сосредоточения и развёртывания вооружённых сил, которые будут двигаться на Минск, где происходят массовые протесты.

Отметим, что Лукашенко говорит в последнее время только о воздушно-десантных войсках Беларуси. Видимо, он считает их своим личным щитом и надежным гарантом своей власти. Вероятно поэтому Лукашенко отводит их от восточных границ, чтобы они не были обезврежены наступающими российскими войсками.

«Пусть в Бресте эта наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе», — заявил Лукашенко.

Однако Лукашенко, опять же, заблуждается в том, что три десатные бригады (из Витебска, Бреста и Марьиной Горки) и бригада спецназа из Уручья смогут, в случае чего, защитить его от российской армии, которую он сам и позвал в страну. Со стороны Лукашенко странно не иметь в виду использование всех частей, подразделений и родов войск в тесном их взаимодействии, как это принято по всем канонам военного искусства.

Следует также отметить полное отсутствие актуального боевого опыта у белорусских воинских частей. Отдельные офицеры могут иметь некоторый опыт, однако подразделения такого опыта не имеют, они даже не «обстреляны». Их противодействие организованному и массированному наступлению опытной российской армии будет малоэффективным. В количественном отношении белорусская армия также значительно будет уступать завоевателям на всех участках фронта. Исход такой войны заранее предопределен.

Что заставило Лукашенко слить независимость?

Использовать белорусские войска для подавления протестов Лукашенко не будет, потому что они откажутся выполнять преступный приказ. Он это уже понял. Для подавления протестов подойдут именно российские войска, имеющие опыт войны на Донбассе, в Сирии, Ливии и других странах. Российские войска совершенно не сентиментальны, им все равно кого «мочить», они прекрасно уничтожали «братьев-украинцев» на Донбассе. Спраятся и в Беларуси.

Данная версия происходящего широко обсуждается военными экспертами и политологами.

Очевидно, что внутренние протесты в Беларуси против итогов выборов под определение внешней военной угрозы не подпадают. Отсюда и желание Лукашенко списать происходящее на внешнюю агрессию. Именно поэтому он заявил, что события в Республике Беларусь — это «угроза не только Беларуси». И что «если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда (в Россию. — прим. ред). Поэтому за нас так уцепились». Об этом Лукашенко заявлял, пугая Путина, чтобы получить его военную поддержку против мирных протестов.