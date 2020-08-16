«Вы ходите свободы? Вы хотите перемен?» — «Нет!» Лукашенко выступил на митинге у Дома правительства

У Дома правительства в Минске проходит митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Глава государства поднялся на трибуну около 14.00.



Он начал свое выступление с того, что поблагодарил собравшихся за то, что пришли. Люди приветствовали президента и кричали: «Мы вас любим!», сообщает TUT.by.

— Я не хотел вас звать на эту площадь. У вас много дел. Вы собираете хлеб, готовите детей в школу. Я помню 1990-е. Здесь стояли люди — рабочие — с кастрюлями и чайниками просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь, — заявил Лукашенко.

В ответ слышно: «Спасибо!»

— На митингах и площадях мы уничтожили то, что было нам дано Богом, — империю, без которой не решался ни один вопрос. Получили кровавый обрубок этой империи.



Лукашенко напомнил, о чем его просили.

— Вы просили зарплату в 20 долларов, вы просили не приватизировать заводы и фабрики, вы просили не отнимать у крестьян землю, вы просили не вводить платную медицину, образование, вы просили вернуть честь солдатам и офицерам, которые боялись выходить на улицу, вы просил меня, совсем неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали. Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников, мы построили независимое суверенное государство. Время выбрало нас и мы это сделали! Хочу спросить: чего вы хотите сейчас?

— Мира!

— Вы хотите свободы?

— Нет!

— Скажите тогда какой!

— Мирной!

— Вы хотите перемен?

— Нет.

— Каких? Что будем менять?

— Ничего!

В ответ слышны возгласы благодарности: «За Батьку!» и «Батька — молодец!».



— Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете, что — 50 с лишним тысяч, стоящих здесь, на этой площади, — не бывает воздушных вертолетных денег! Что деньги надо зарабатывать каждый день! И не на площади, а в полях, на заводах и фабриках. Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите: танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И к сожалению, наша, родная Украина и ее руководство, приказывают провести нам новые выборы, — продолжил президент.

— Нет!

— Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация!



Лукашенко предупредил: «Загубите не Лукашенко — загубите первого президента, это будет начало вашего конца».

— Помните, я обращаюсь к ним, а вы проследите — чтобы они не разжигали этот костер. Потому что на пепелищах будущего никогда не построить. Будете нищими, будете ходить с протянутой рукой и просить кусок хлеба. Я вас предупреждал, выборы будут интересными, а после выборов будет еще интереснее. Как в воду смотрел.



Берегите Беларусь. Берегите, потому что она уже не нам принадлежит, а нашим детям и внукам. Я вас позвал, чтобы защитили страну, чтобы поддержали людей, которые идут в бой за вас. За ваше будущее, — призвал Лукашенко.

— Много всякой дряни повыползало и клеймят позором — «Лукашенко уже умер». Но я живой и буду жить. Помните, я никогда вас не предавал и я вас никогда не предам!



Президент поблагодарил за поддержку рабочих, крестьян, военных и других граждан страны. Присутствующие встретили его выступление овациями.