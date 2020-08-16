Во время акции в Витебском приюте для бездомных животных «Добрик» забрали к себе нескольких питомцев

Фото: Витьбичи
Жизнь
Опубликовано

Свой девятый день рождения отметил Витебский приют для бездомных животных «Добрик», передают Витьбичи.

По этому поводу на его территории прошли яркий праздник с участием творческих коллективов, ярмарка-продажа, беспроигрышная лотерея, конкурсы.

Во время акции в Витебском приюте для бездомных животных «Добрик» забрали к себе нескольких питомцев
Фото: Витьбичи

Также на акции работала выездная торговля аксессуарами для животных, поэтому те, кто не успел или забыл купить гостинцы четвероногим друзьям, смогли это сделать на месте.

Но главный итог акции это то, что два взрослых кота и два котенка обрели новые семьи. А за щенком пообещали вернуться через пару дней, когда малыш поправится.

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