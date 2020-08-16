Участников «митинга солидарности с Лукашенко» к Дому правительства подвозят на автобусах. Собирается «вся конструктивная Беларусь»

Власть
Опубликовано

Участников митинга к Дому правительства подвозят на автобусах из других городов. Площадь взята в кольцо силовиков и оставлена коммунальной и сельхозтехникой.

Напомним, сегодня состоится «митинг солидарности с Лукашенко» на Площади Независимости. Это ответ властей на упреки в том, что народ против действующей власти.

Организацией митинга занимается провластная организация «Белая Русь». На странице организации говорится, что митинг начнется в 12:00.

На митинге соберутся «все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря», сообщается на странице «Белой Руси».

В сообщении подчеркивается, что «вся конструктивная Беларусь» будет там.

Туда не будут пускать простых жителей Минска. Псе проходы перегорожены силовиками.

Портал Tut.by сообщил, что работников бюджетных организаций принуждают участвовать в акции.

«Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым — нет, потому что грозят увольнением. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации», — пишет портал.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Лукашенко приказал перебросить витебских десантников в Гродно

Смерть Александра Тарайковского — видео убийства с другого ракурса. 18+

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о помощи в обеспечении безопасности

Лукашенко приказал перебросить витебских десантников в Гродно

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Вероника Цепкало уехала из России в Украину
Вероника Цепкало выехала из России. Она находится с
0186
Киноактер Чак Норрис записал шутливое обращение к Александру Лукашенко
Известный актер Чак Норрис записал видеообращение к
096
Лукашенко приказал перебросить витебских десантников в Гродно
Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перебросить
0170
Гендиректор МЗКТ: «Я признаю, что Лукашенко не выиграл выборы»
По всей Беларуси проходят акции солидарности, в которых
0115
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)