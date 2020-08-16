Участников «митинга солидарности с Лукашенко» к Дому правительства подвозят на автобусах. Собирается «вся конструктивная Беларусь»

Участников митинга к Дому правительства подвозят на автобусах из других городов. Площадь взята в кольцо силовиков и оставлена коммунальной и сельхозтехникой.

Напомним, сегодня состоится «митинг солидарности с Лукашенко» на Площади Независимости. Это ответ властей на упреки в том, что народ против действующей власти.

Организацией митинга занимается провластная организация «Белая Русь». На странице организации говорится, что митинг начнется в 12:00.

На митинге соберутся «все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря», сообщается на странице «Белой Руси».

В сообщении подчеркивается, что «вся конструктивная Беларусь» будет там.

Туда не будут пускать простых жителей Минска. Псе проходы перегорожены силовиками.

Портал Tut.by сообщил, что работников бюджетных организаций принуждают участвовать в акции.