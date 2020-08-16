Вероника Цепкало уехала из России в Украину

Фото: mogilev.online
Власть
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Вероника Цепкало выехала из России. Она находится с детьми находится в Украине, сообщает TUT.by со ссылкой на представителя штаба Валерия Цепкало.

По его словам представителя штаба Цепкало Алексея Урбана, Веронику Цепкало с детьми в течение трех часов ночью удерживали на погранпереходе «Троебортное» во время перемещения по нейтральной полосе из-за некой «метки в базе». Однако потом все-таки дали возможность проехать.

Валерий Цепкало написал на своей странице в facebook, что это проявление давления на него в связи с политической деятельностью.

«Ее вернули назад уже после того как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе. Рассматриваю это как откровенное давление на меня через мою супругу и моих детей из-за моей политической позиции», — написал претендент на пост президента Беларуси на выборах 2020 года.

Напомним, что Россия вслед за Беларусью объявила Валерия Цепкало в розыск.

В чем подозревают политика неизвестно. Никаких сообщений государственных структур на этот счет не было ни в Беларуси, ни в России.

Известно, что его преследование началось после того, как ЦИК отказал ему в официальной регистрации кандидатом на пост президента. Тогда Цепкало раскритиковал работу ЦИК, который забраковал 85 тысяч подписей в его поддержку.

«Я и представить себе не мог, что фальсификации будут настолько грубыми, явными, без даже попытки придать им законный вид», — заявил тогда Цепкало.

Вскоре политика стали преследовать, поэтому он с детьми уехал из Беларуси.

Вероника на некоторое время включилась в политическую активность, выступала на пикетах, которые проходили в поддержку кандидата Светланы Тихановской. Когда выборы состоялись Беларусь покинула и Светлана Тихановская и Верноника Цепкало.

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