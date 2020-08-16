Лукашенко приказал перебросить витебских десантников в Гродно

Власть
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Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перебросить 103 воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно. Об этом сообщает «Витебский Курьер«. Такое поручение прозвучало на совещании в Центре стратегического управления Минобороны.

«Идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема», — сказал Лукашенко.

Лукашенко озвучил свое распоряжение главнокомандующего как просьбу.

— Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно. Я вас очень попрошу…

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Лукашенко приказал перебросить витебских десантников в Гродно

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Лукашенко приказал перебросить витебских десантников в Гродно

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