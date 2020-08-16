Гендиректор МЗКТ: «Я признаю, что Лукашенко не выиграл выборы»

По всей Беларуси проходят акции солидарности, в которых принимают участие работники разных предприятий. В пятницу вышли также работники Минского завода колесных тягачей. Перед работниками выступил в том числе гендиректор предприятия Алексей Римашевский. Он рассказал, что голосовал на выборах за Лукашенко, но заявил: «Я признаю, что он (Лукашенко. — Прим. ред.) не выиграл выборы», пишет TUT.by.



— Мое мнение не поддержало большинство. Я буду отстаивать его, я буду говорить.

Люди имеют право на альтернативную точку зрения. Я говорю о том, что я в эту избирательную кампанию абсолютно осознанно проголосовал за главу государства действующего Александра Григорьевича Лукашенко, — сказал Алексей Римашевский. После этого послышалось от работников: «ууу».



— Объясняю почему, — продолжил гендиректор. — Я осознанно это сделал, потому что я оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он (Лукашенко. — Прим. ред.) их не выиграл, понимаете.

Раздаются аплодисменты.

— Я согласен с тем, что мое мнение не поддержало большинство, — сказал гендиректор предприятия под аплодисменты. — Я буду отстаивать его, я буду говорить, что, возможно, мы все еще пожалеем об этом. Но оцениваю действие человека. Страна, с которой мы стартовали… Мы построили эту Беларусь, в которой выросли свободолюбивые люди…

— Опять сказки… — сказал кто-то из толпы.



— …, которые хотят чтобы их мнение ценилось, — продолжил гендиректор предприятия. — Это в большОм и его заслуга. То, что у нас чистые улицы…

— Это люди делают, — сказал один из работников.

— Естественно, народ, — уточнил руководитель завода.

— В лаптях ходили бы, если бы не он, — сказал еще один из работников.



— Я вам говорю о всем том, что было до выборов. Я вам говорю о том мнении, которое сформировалось на основании тех действий, которые были сделаны в стране. Нельзя все приуменьшать и смотреть через бинокль на все хорошее, что было сделано, и все плохое. Были и недостатки, они есть у каждого, и у меня, и у вас, — сказал гендиректор.

На встрече работники скандировали: «Уходи!».

В какой-то момент один из работников спросил, кто голосовал за Тихановскую. Было большое количество поднятых рук.

