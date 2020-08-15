Смерть Александра Тарайковского — видео убийства с другого ракурса. 18+

В редакцию Еврорадио передано видео с моментом смерти Александра Тарайковского — демонстранта, погибшего 10 августа 2020 года на Пушкинской площади в Минске. Оно снято с другого ракурса — и дополняет известный ранее ролик.

На видео Тарайковский (это именно он — он опознан Conflict Intelligence Team, это подтверждено его женой) идёт в сторону силовиков. У него ничего нет в руках. Он ничего не бросает в их сторону. Он поднял руки в знак того, что не представляет опасности. Далее — выстрел. Тарайковский останавливается и опускает руки. Через несколько секунд он упадёт — это видно на втором ролике.

В МВД Беларуси озвучили совершенно иную версию гибели митингующего на Пушкинской площади:

«В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью».

Видео, опубликованное Еврорадио, опровергает версию властей.

Сегодня агентство Associated Press опубликовало фотографию гибели Александра Тарайковского. На фото видно, что в районе груди демонстранта образовалось пятно крови.

Вдова Тарайковского Елена Герман заявляет, что его застрелили силовики. Герман смогла увидеть тело мужа только через четыре дня после смерти. По ее словам, его руки и ноги были целыми, но в области груди была зашита дыра, что также опровергает версию МВД.

На всех видео видно, что в руках Тарайковского нет никаких предметов, руки подняты вверх. Это исключает версию о случайном взрыве некоего самодельного устройства в его руках.

Напомним, что сегодня В Минске происходило прощание народа Александром Тарайковским. На Пушкинскую площадь пришли десятки тысяч белорусов.