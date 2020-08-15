Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о помощи в обеспечении безопасности

Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путин о помощи в обеспечении безопасности Беларуси. Сегодня по инициативе Лукашенко состоялся телефонный разговор двух президентов.

«Мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — сказал он на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны, сообщает телеканал СТВ.

Теперь от «боевиков», которые постоянно проникают на территорию Беларуси, Лукашенку будет защищать Путин.

По словам Лукашенко, разговор с Путиным был долгим. Он также подчеркнул, что в Кремле осведомлены о происходящем в Беларуси.

«Сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — сказал он.

Между Лукашенко и Путиным речь шла в том числе о военной помощи.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор», — заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко выразил обеспокоенность военной активностью в неких соседних странах.

Следует отметить, что в последние месяцы Лукашенко поочередно беспокоится о военной активности во всех странах, соседствующих с Беларусью. Наибольшую угрозу недавно он видел именно в Российской Федерации. Напомним, что Лукашенко заявлял о росте военной активности со стороны России. Он потребовал усилить защиту границы в связи с «возрастанием военной активностью по ту сторону границы».

Сегодня вектор резко изменился.

«Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств — Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях», — сказал Лукашенко.

По его словам, это нельзя не видеть и спокойно наблюдать беларусская сторона не может. Александр Лукашенко отметил, что заслушивая доклад начальника Генштаба уловил, что военных страны также беспокоит эта тема.

Напомним, что когда в прошлый раз «возникала военная угроза по ту сторону границы» витебские десантники на границе с Россией отрабатывали совместные операции с морской пехотой НАТО. Совместная белорусско-британская тренировка «Зимний партизан» проходила на полигоне 103 Витебской отдельной воздушно-десантной бригады «Лосвидо».

«Витебский Курьер» писал про необычные учения. Примечательно, что в то же время проходили крупнейшие за последние годы учения НАТО «Защитник Европы» (Defender Europe). Учения развернулись в Германии, Польше и Прибалтике. В них принимали участие военнослужащие из 18 стран. Учения проходили в том числе в соседних Литве и Латвии. Общая численность военных составила около 37 тыс солдат, в том числе 20 тыс из США. Таким образом, белорусско-британские учения стали звеном системы активностей НАТО на границах России.

Напомним также, что 19 февраля 2020 года Министерство обороны Беларуси организовало военные учения с губернаторами всех областей и их заместителями, которые также прошли на полигоне «Лосвидо». Целью сбора назывались «повышение уровня индивидуальной подготовки руководящего состава» областных исполнительных комитетов и Минского горисполкома по вопросам военной безопасности и обороны страны.

Также следует отметить, что 11 августа в Витебской области начались плановые военные сборы так называемых «партизан», резервистов.