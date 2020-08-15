Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о помощи в обеспечении безопасности

Лукашенко Путин
Фото russiapost.su
Армия
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Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путин о помощи в обеспечении безопасности Беларуси. Сегодня по инициативе Лукашенко состоялся телефонный разговор двух президентов.

«Мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — сказал он на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны, сообщает телеканал СТВ.

Теперь от «боевиков», которые постоянно проникают на территорию Беларуси, Лукашенку будет защищать Путин.

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По словам Лукашенко, разговор с Путиным был долгим. Он также подчеркнул, что в Кремле осведомлены о происходящем в Беларуси.

«Сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — сказал он.

Между Лукашенко и Путиным речь шла в том числе о военной помощи.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор», — заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко выразил обеспокоенность военной активностью в неких соседних странах.

Следует отметить, что в последние месяцы Лукашенко поочередно беспокоится о военной активности во всех странах, соседствующих с Беларусью. Наибольшую угрозу недавно он видел именно в Российской Федерации. Напомним, что Лукашенко заявлял о росте военной активности со стороны России. Он потребовал усилить защиту границы в связи с «возрастанием военной активностью по ту сторону границы».

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Сегодня вектор резко изменился.

«Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств — Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях», — сказал Лукашенко.

По его словам, это нельзя не видеть и спокойно наблюдать беларусская сторона не может. Александр Лукашенко отметил, что заслушивая доклад начальника Генштаба уловил, что военных страны также беспокоит эта тема.

Напомним, что когда в прошлый раз «возникала военная угроза по ту сторону границы» витебские десантники на границе с Россией отрабатывали совместные операции с морской пехотой НАТО. Совместная белорусско-британская тренировка «Зимний партизан» проходила на полигоне 103 Витебской отдельной воздушно-десантной бригады «Лосвидо».

«Витебский Курьер» писал про необычные учения. Примечательно, что в то же время проходили крупнейшие за последние годы учения НАТО «Защитник Европы» (Defender Europe). Учения развернулись в Германии, Польше и Прибалтике. В них принимали участие военнослужащие из 18 стран. Учения проходили в том числе в соседних Литве и Латвии. Общая численность военных составила около 37 тыс солдат, в том числе 20 тыс из США. Таким образом, белорусско-британские учения стали звеном системы активностей НАТО на границах России.

Полигон Лосвидо 103 Витебской бригады ВДВ. Карта Google.
Полигон Лосвидо 103 Витебской бригады ВДВ. Карта Google

Напомним также, что 19 февраля 2020 года Министерство обороны Беларуси организовало военные учения с губернаторами всех областей и их заместителями, которые также прошли на полигоне «Лосвидо». Целью сбора назывались «повышение уровня индивидуальной подготовки руководящего состава» областных исполнительных комитетов и Минского горисполкома по вопросам военной безопасности и обороны страны.

Всех губернаторов Беларуси призвали в армию. На полигоне ВДВ под Витебском прошли необычные военные учения
Фото Минобороны

Также следует отметить, что 11 августа в Витебской области начались плановые военные сборы так называемых «партизан», резервистов.

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