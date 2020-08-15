Тихановская создает Координационный совет для трансфера власти

Светлана Тихановская объявляет о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Политик считает, что это необходимо для восстановления законности в Беларуси. Тихановская подчеркивает, что готова к диалогу с властями. Заявление политика размещено в Telegram-канале «Пул Первой».
В Координационный совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Заявки от организаций и объединений граждан будут принимать руководитель ее штаба Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак.
«Спасибо всем людям, всем организациям, которые поддержали меня и готовы помочь в переговорном процессе. Я прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества», — призывает Тихановская.
Она выразила соболезнования всем погибшим и пострадавшим в эти дни и их семьям.
Основные требования к властям прежние:
- власть должна продемонстрировать готовность к диалогу с народом,
- отпустить всех задержанных,
- убрать с улиц городов ОМОН и войска,
- возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей.
Светлана Тихановская обратилась к мэрам городов и призвала их начать диалог с народом и организовать законные и мирные митинги на площадях городов.
«Я обращаюсь к сотрудникам милиции, армии и другим силовикам. Не исполняйте преступных приказов. Поговорите с вашим начальством, остановите кровопролитие. Вы давали присягу служить Республике Беларусь и своему народу. Мы, люди будем благодарны каждому, кто станет на сторону народа», — заявила Светлана Тихановская.