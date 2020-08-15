Тихановская создает Координационный совет для трансфера власти

Светлана Тихановская / Reuters​
Власть
Опубликовано

Светлана Тихановская объявляет о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Политик считает, что это необходимо для восстановления законности в Беларуси. Тихановская подчеркивает, что готова к диалогу с властями. Заявление политика размещено в Telegram-канале «Пул Первой».

В Координационный совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Заявки от организаций и объединений граждан будут принимать руководитель ее штаба Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак.

«Спасибо всем людям, всем организациям, которые поддержали меня и готовы помочь в переговорном процессе. Я прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества», — призывает Тихановская.

Она выразила соболезнования всем погибшим и пострадавшим в эти дни и их семьям.

Основные требования к властям прежние:

  • власть должна продемонстрировать готовность к диалогу с народом,
  • отпустить всех задержанных,
  • убрать с улиц городов ОМОН и войска,
  • возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей.

Светлана Тихановская обратилась к мэрам городов и призвала их начать диалог с народом и организовать законные и мирные митинги на площадях городов.

«Я обращаюсь к сотрудникам милиции, армии и другим силовикам. Не исполняйте преступных приказов. Поговорите с вашим начальством, остановите кровопролитие. Вы давали присягу служить Республике Беларусь и своему народу. Мы, люди будем благодарны каждому, кто станет на сторону народа», — заявила Светлана Тихановская.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Смерть Александра Тарайковского — видео убийства с другого ракурса. 18+

Смерть Александра Тарайковского — видео убийства с другого ракурса. 18+

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о помощи в обеспечении безопасности

Министр информации Беларуси высказался против конфронтации между государственными и частными СМИ

Митрополит Тадеуш Кондрусевич призвал Александра Лукашенко к диалогу с обществом

Католический костел в Витебске дал убежище участникам акции «Стоп насилие»

Основатель каналов NEXTA объявлен в розыск в Россиии. На него завели уголовное дело

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лукашенко Путин
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о помощи в обеспечении безопасности
Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром
0203
Смерть Александра Тарайковского — видео убийства с другого ракурса. 18+
В редакцию Еврорадио передано видео с моментом смерти Александра
0243
Владимир Зеленский
Зеленский о передаче Беларусью России 32 «боевиков ЧВК Вагнера»: последствия такого решения «будут трагическими»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым
0165
Павел Латушко призвал к отставке министра внутренних дел Юрия Караева
На площадь Независимости, где вчера проходила массовая
0169
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)