Тихановская создает Координационный совет для трансфера власти

Светлана Тихановская объявляет о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Политик считает, что это необходимо для восстановления законности в Беларуси. Тихановская подчеркивает, что готова к диалогу с властями. Заявление политика размещено в Telegram-канале «Пул Первой».

В Координационный совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Заявки от организаций и объединений граждан будут принимать руководитель ее штаба Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак.

«Спасибо всем людям, всем организациям, которые поддержали меня и готовы помочь в переговорном процессе. Я прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества», — призывает Тихановская.

Она выразила соболезнования всем погибшим и пострадавшим в эти дни и их семьям.

Основные требования к властям прежние:

власть должна продемонстрировать готовность к диалогу с народом,

отпустить всех задержанных,

убрать с улиц городов ОМОН и войска,

возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей.

Светлана Тихановская обратилась к мэрам городов и призвала их начать диалог с народом и организовать законные и мирные митинги на площадях городов.