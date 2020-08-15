Зеленский о передаче Беларусью России 32 «боевиков ЧВК Вагнера»: последствия такого решения «будут трагическими»

Владимир Зеленский
Армия
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым и неприемлемым решение белорусских властей о передаче России 32 задержанных ранее граждан, которых Александр Лукашенко обвинил в попытке дестабилизации ситуации в стране и назвал «боевиками частной военной компании Вагнера». Лукашенко призвал Россию отвечать за вторжение боевиков на белорусскую территорию.

«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях… Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью», — написал Зеленский в свое Telegram.

14 августа Беларусь передала России 32 задержанных в конце июля под Минском «боевиков», которых Зеленский попросил Лукашенко передать их Украине, где они подозреваются в военных преступлениях.

Зеленский заявил, что последствия такого решения «будут трагическими».

Президент Украины подчеркнул, что «вагнеровцы» вернутся к своему привычному занятию — распространению войны.

Он также пожелал, чтобы «белорусской власти не пришлось на своей территории получить еще один пылающий, обескровленный Донбасс, создавать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют».

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