Россия объявила в розыск Валерия Цепкало

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Экс-претендент на пост президента Беларуси, основатель и экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявлен в международный розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД РФ, сообщает «Витебский Курьер» со ссылкой на РИА Новости.

«Разыскивается по статье уголовного кодекса», — говорится в карточке на розыск Цепкало на территории Российской Федерации.

При этом в штабе политика проверяют информацию о возбуждении против него в Беларуси уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.

«Пока официального сообщения нет, мы не обладаем достоверной информацией — правда это или нет», — сказал РИА Новости юрист штаба Сергей Гасоян. Он заметил, что с учетом ситуации с претендентами в президенты Беларуси, «было бы неудивительно такое развитие событий».

Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Ранее МВД Беларуси сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны претендента на пост президента Беларуси Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

В 2014-2015 между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало.

Турок Седат Игдеджи писал заявления на Валерия Цепкало, теперь переключился на Веронику Цепкало

Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле во время стрима Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Бизнесмен подал в суд на Цепкало, которому ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты на выборах 9 августа, за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений.

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