Основатель каналов NEXTA объявлен в розыск в Россиии. На него завели уголовное дело

Власть
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Создатель популярного телеграм-канала Nexta Степан Путило внесен в базу данных МВД РФ как находящийся в розыске, передает «Витебский Курьер» со ссылкой на сообщение РИА Новости. Отметим, что Блогер также управляет каналом Nexta на YouTube.

«Разыскивается по статье УК», — такая запись имеется в базе данных МВД России.

Основатель каналов NEXTA объявлен в розыск в Россиии. На него завели уголовное дело

Путило несколько лет назад переехал из Беларуси в Польшу. Он ведет популярный telegram-канал Nexta, известный своей оппозиционной направленностью. Канал активно освещает протесты в Беларуси. Аудитория блогера Степна Путило в разных каналах составляет более 2 млн человек.

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Основатель каналов NEXTA объявлен в розыск в Россиии. На него завели уголовное дело

NEXTA беларусь
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