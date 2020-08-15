Основатель каналов NEXTA объявлен в розыск в Россиии. На него завели уголовное дело

Создатель популярного телеграм-канала Nexta Степан Путило внесен в базу данных МВД РФ как находящийся в розыске, передает «Витебский Курьер» со ссылкой на сообщение РИА Новости. Отметим, что Блогер также управляет каналом Nexta на YouTube.

«Разыскивается по статье УК», — такая запись имеется в базе данных МВД России.

Путило несколько лет назад переехал из Беларуси в Польшу. Он ведет популярный telegram-канал Nexta, известный своей оппозиционной направленностью. Канал активно освещает протесты в Беларуси. Аудитория блогера Степна Путило в разных каналах составляет более 2 млн человек.