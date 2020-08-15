Опубликовано фото момента гибели протестующего Трайковского в Минске

Фото: Associated Press, Мстислав Чернов
Власть
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Агентство Associated Press опубликовало фотографию Александра Тарайковского, участника акции протеста в Минске 10 августа, который погиб по неизвестной причине. Жена погибшего на демонстрации Елена Герман узнала в нем своего мужа. По версии МВД, у Тарайковского в руках взорвалось взрывное устройство. Вдова погибшего заявила, что на его руках не было повреждений.

Агентство сообщило, что опубликованный снимок — это кадр из видео. Оператор снял, как демонстрант упал и лежал неподвижно.

«Герман посмотрела видео и уверенно сказала, что это Тарайковский»,— сообщается в подписи к фото.

Госпожа Герман не верит официальной версии смерти мужа. В МВД утверждают, что он пытался бросить в сторону сотрудников правоохранительных органов взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках. Вдова же считает, что его застрелили милиционеры. Герман смогла увидеть тело господина Тарайковского только через четыре дня после смерти. По ее словам, его руки и ноги были целыми, но в области груди была зашита дыра.

15 августа в Минске прощаются с Александром Тарайковским
Многозарядный ручной гранатомет ГМ-94 — в руках третьего слева. Боец целится, чтобы выстредить прямой наводкой, а не по навесной траектории. Фото: Вадим Замировский, TUT.by

Причина смерти согласно документам — открытая рана грудной клетки. Независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team пришла к выводу, что к смерти Тарайковского могут иметь отношение спецподразделения белорусских силовиков, вооруженные мощными гранатометами ГМ-94.

Эксперты по оружию считают, что могло иметь место прямое поподание в грудь гранаты, выпущенной из помпового гранатомета.

Ранее сегодня, 15 августа, в Минске прошла акция памяти господина Тарайковского. На ней собрались десятки тысяч человек. Демонстрации в Беларуси не прекращаются со дня выборов 9 августа. Протестующие не признают итоги президентских выборов.

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