Опубликовано фото момента гибели протестующего Трайковского в Минске

Агентство Associated Press опубликовало фотографию Александра Тарайковского, участника акции протеста в Минске 10 августа, который погиб по неизвестной причине. Жена погибшего на демонстрации Елена Герман узнала в нем своего мужа. По версии МВД, у Тарайковского в руках взорвалось взрывное устройство. Вдова погибшего заявила, что на его руках не было повреждений.

Агентство сообщило, что опубликованный снимок — это кадр из видео. Оператор снял, как демонстрант упал и лежал неподвижно.

«Герман посмотрела видео и уверенно сказала, что это Тарайковский»,— сообщается в подписи к фото.

Госпожа Герман не верит официальной версии смерти мужа. В МВД утверждают, что он пытался бросить в сторону сотрудников правоохранительных органов взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках. Вдова же считает, что его застрелили милиционеры. Герман смогла увидеть тело господина Тарайковского только через четыре дня после смерти. По ее словам, его руки и ноги были целыми, но в области груди была зашита дыра.