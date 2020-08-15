«Нам не нужны никакие посредники». Лукашенко отказался от помощи Евросоюза в нормализации ситуации в Беларуси

Александр Лукашенко отказался от посредничества Европы в нормализации политического кризиса в Беларуси. Переговоров между властями и беларуским народом не будет.

«Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», — заявил Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси.

При этом Лукашенко заявил, что протесты в Беларуси могут угрожать соседней Российской Федерации. В связи с этим он заявил, что надо «предупредить» президента России Владимира Путина о якобы нависшей над ним угрозе.

Ранее Лукашенко заявлял, что угроза для Беларуси исходит именно из России. В попытке дестабилизации ситуации в Беларуси он обвинял «боевиков частной военной компании Вагнера», которых задержали беларуские силовики. Позже он многократно обвинял Российскую Федерацию в попытке дестабилизировать ситуацию в Республике Беларусь. Лукашенко высказывался о том, что Россия направила боевиков для дестабилизации его власти.

— Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели, — сказал Лукашенко.

Две недели многочисленные группы мифических боевиков якобы искали по всей Беларуси. При этом войска не приводились в боевую готовность, не вводилось чрезвычайное положение. «Диверсантов» в итоге не нашли.

В России все обвинения Лукашенко назвали глупостью, а задержания россиян спектаклем. Трактовку произошедшего МИД РФ назвало одиозной.

Неожиданно Лукашенко решил закончить это представление с мифическим «вторжением». После требования МИД России Лукашенко, не делая заявлений, вернул россиян на родину, несмотря на то, что в их отношении Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, которое СК связал с «делом Тихановского», мужа политика Светланы Тихановской, которая была основным соперником Александра Лукашенко на выборах.

Сегодня же Лукашенко сделал противоречивые заявления относительно нового правительства. Он сказал, что отправил правительство страны в отставку и сформировал новое. При этом он поручил главе Администрации и главе Совета Республики сформировать новое правительство.