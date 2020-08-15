Лукашенко собрался звонить Путину, чтобы «предупредить» его о возможных протестах в России

Власть
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Александр Лукашенко считает, что протесты в Беларуси могут угрожать соседней Российской Федерации. В связи с чем Лукашенко собрался «предупредить» президента России Владимира Путина о нависшей угрозе.

Об этом Лукашенко сообщил на заседании, где присутствовали глава его администрации Игорь Сергеенко,  спикер Совета Республики Наталья Кочанова, председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Протесты в Беларуси, считает Лукашенко, могут и угрожать России. Именно поэтому президент Беларуси решил созвониться с Путиным, чтобы «обсудить» с ним протесты и забастовки. Он считает, что там «разворачивается агрессия» и существует «угроза не только Беларуси».

«Защита Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций» — заявил Лукашенко.

Кроме того, он заявил и о фейках, неправдивой информации вокруг его имущества.

«У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его», — сказал он. Также Лукашенко высказался и относительно бастующих рабочих на предприятиях Беларуси, заявив, что это их право – устраивать бунты, но «на заводах им делать нечего».

Напомним, что десятки крупнейших промышленных предприятий Беларуси провели собрания коллективов и решили присоединиться к протестам. Многие объявили о начале забастовки. Работники заводов и фабрик требуют отрешения Лукашенко и проведения новых выборов. Вопросы о низких зарплатах на предприятиях не обсуждают, говорят, что сейчас важнее всего решить политический вопрос и передать власть избранному президенту. Своим президентом рабочие называют Светлану Тихановскую. За нее голосовали массово. По данным независимых наблюдателей, подтвержденных данными руководителей десятков избиркомов, имели место фальсификации результатов выборов. На некоторых участках за Тихановскую отдали свои голоса до 90% избирателей.

Обвинения Лукашенко в том, что в протестах принимают участие украинцы, отреагировало МИД Украины, заявив, что доказательств этому нет, а обвинения можно считать огульными.

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