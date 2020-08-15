Лукашенко распустил правительство Беларуси и позвонил Путину

15 августа Александр Лукашенко заявил, что действующее правительство сложило полномочия перед избранным президентом, сообщает государственное информационное агентство БелТА.

На фоне политического кризиса, который развивается в Беларуси, Александр Лукашенко распустил правительство страны.

«Правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства. При этом надо иметь в виду, что мы задолго народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов», — сказал Лукашенко.

Также он уточнил, что обновленный состав правительства «в основном сформирован», однако возможны небольшие корректировки.

«Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко. Он на месте, работает, все готовы работать. Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы юридическую силу имело. Поэтому указ надо отработать и сейчас же внести», — рассказал он.

Далее Лукашенко, обращаясь к главе Администрации президента Наталье Кочановой, попросил подключаться к работе по формированию правительства.

Сегодня же состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и президента России Влаимира Путина. Обсуждалась тема протестов в Беларуси, которые, по словам Лукашенко, могут перекинуться в Россию.