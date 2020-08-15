В Минске прощаются с погибшим демонстрантом Александром Тарайковским

Власть
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Прощание с Александром Тарайковским, погибшим во время акций протеста вечером 10 августа, проходит в Минске.

К митингу на Ольшевского присоединяется все больше участников, цепь вдоль Притыцкого стала длиннее — собравшиеся даже заняли склон у гостиницы «Орбита», все они несут цветы.

Была объявлена минута тишины. Движение на минуту было остановлено. Автомобили остановились и прекратили сигналить.

Обстоятельства смерти Александра Тарайковского до сих пор не выяснены. В МВД утверждают, что у него в руках взорвался неизвестный предмет, которым он собирался бросить в милиционеров. Данное сообщение появилсоь сразу после происшествия и было сделано без проведения экспертиз. Другие версии произошледшего МВД даже не рассматривает.

Причина смерти согласно документам — открытая рана грудной клетки. Независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team пришла к выводу, что к смерти Тарайковского могут иметь отношение спецподразделения белорусских силовиков, вооруженные мощными гранатометами ГМ-94. Эксперты по оружию считают, что могло иметь место прямое поподание в грудь гранаты, выпущенной из помпового гранатомета. Эксперты отмечают, что применение такого оружия против мирного населения запрещено междунарожными конвенциями.

15 августа в Минске прощаются с Александром Тарайковским
Многозарядный ручной гранатомет ГМ-94 — в руках третьего слева. Боец целится, чтобы выстредить прямой наводкой, а не по навесной траектории. Фото: Вадим Замировский, TUT.by

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Витебский Курьер

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    Виктор

    Нужно называть вещи своими именами. Погиб террорист и убийца. А тысячи недоумков вышли скорбеть за террориста.

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