Витебский театр «Лялька» просит остановить насилие в Беларуси

Жизнь
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Обращение против насилия записал Белорусский театр «Лялька» из Витебска. Бог даў нам розум, Бог даў нам сэрца, Бог даў нам лепшую ў свеце зямлю. Не трэба гвалту, не трэба страху, не трэба падману», — говорят витебские кукольники.

Артисты «Лялькі» обращают внимание на то, что насилие и жестокость, которые происходят в Беларуси после выборов, видят дети, а они должны воспитываться в доброте, передает TUT.by

Работники театра отмечают, что что каждый имеет право на свои мысли, но каждый должен быть уверен, что за это его не побьют и не бросят в тюрьму.

«Досыць катаваць і забіваць невінаватых грамадзян Рэспублікі Беларусь!» — просят витебские кукольники.

Ранее свое видеообращение против насилия сделали работники витебского драмтеатра имени Якуба Коласа.

 

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