В Витебском торговом центре «Беларусь» произошел пожар

Вчера произошло задымление в ТЦ «Беларусь», передает МЧС.

Прибыв к месту сообщения, наблюдалось задымление на цокольном этаже здания торгового центра. После сработки сигнализации находящиеся внутри работники центра, всего 19 человек, покинули здание самостоятельно, не пострадали.

По результатам предварительной проверки, было установлено, что в одном из торговых павильонов произошло возгорание холодильника. Нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования рассматривается спасателями, как наиболее вероятная причина возникновения возгорания.