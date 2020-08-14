32 задержанных в Беларуси «вагнеровца» вернулись в Россию

32 гражданина России, которых задержали в Беларуси и обвинили в попытке дестабилизации ситуации в стране, возвращены в Россию. Они в настоящее время находятся на территории Российской Федерации, сообщает Генпрокуратура России.

Россияне были переданы России в соответствии с ходатайством российского генпрокурора от 5 августа в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

«Передача осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства России и Беларуси», подчеркивается в сообщении генпрокуратуры РФ.

Теперь разбираться с боевиками будут «компетентные органы Российской Федерации». МИД России неоднократно заявлял о невиновности задержанных. Российские власти потребовали немедленно вернуть задержанных на родину, что и было исполнено белорусской стороной.

Следует отметить, что белорусский Следственный комитет связал дело политзаключенного Сергея Тихановского с боевиками российской ЧВК «Вагнера». Теперь боевики отпущены, а Тихановский остается за решеткой.

Напомним, 29 июля в Беларуси были с помпой задержаны 33 гражданина России. Александр Лукашенко назвал их участниками ЧВК Вагнера. По его словам они приехали в Беларусь для дестабилизации обстановки. В их отношении было возбуждено уголовное дело. Лукашенко обвинил Россию в попытке дестабилизации: «Надо же как-то оправдать свои грязные намерения», — заявил он.

Россия выступила с заявлением, что они направлялись в третью страну транзитом через Беларусь, о чем имелись соответствующие документы. Две недели белорусские государственные СМИ выпускали репортажи и статьи якобы доказывающие их противоправные намерения в нашей стране. Однако суд не состоялся, их отпустили.

То скандальное задержание Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием. Этот случай стал предлогом для применения репрессий против мирных демонстрантов, протестующих против несправедливых выборов.

Напомним, что Украина направляла в Минск запросы о выдаче 28 задержанных российских боевиков, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных «бойцов ЧВК Вагнера». В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко обещал дать зеленый свет на выдачу «вагнеровцев» Украине и России. «Не приедут — вопрос решим мы, без них. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет» — так Лукашенко пригласил генпрокуроров России и Украины для разбирательства по делу о «вторжении 33 боевиков». Позже он решил дело замять, а боевиков передать России.

Нет разбирательства, нет следственных действий, нет суда и нет «чрезвычайного происшествия». Остался только дурной запах лжи.