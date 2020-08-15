Павел Латушко призвал к отставке министра внутренних дел Юрия Караева

На площадь Независимости, где вчера проходила массовая акция протеста, пришел директор Купаловского театра, экс-министр культуры Павел Латушко.

В ходе общения с журналистами он призвал к отставке министра внутренних дел Юрия Караева, его заместителей и других лиц, ответственных за жесткое обращение с задержанными.

Ранее он обратился с жителям Беларуси, переживающим сейчас сметение, чувствующим одновременно стыд и гордость за свою страну.

«Мне сорамна, але я ганаруся. Мне стала сорамна, калі сення раніцай пабачыў сведчанні простых людзей, над якімі адбываліся катаванні, якія рабілі над імі таксама беларусы. Сення раніцай я сказаў матулі: «Мне сорамна, што я беларус». Але адразу прыйшла думка, што я ганаруся тымі хто прагне мець свае ўласнае меркаванне і хоча, каб яго паважалі, чулі і, нарэшце, пачулі. И сегодня я горжусь, что я беларус, принадлежу к беларусскому народу. Как бывший министр культуры, дипломат, многие годы посвятивший себя служению Беларуси, хочу верить в то, что наше общество искренних, честных и мужественных людей, независимо от взглядов и мнений объединено одним: верай у Беларусь», — сказал он.