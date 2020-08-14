Работники новополоцкого Нафтана присоединились к всеобщей забастовке против результата выборов президента Беларуси

Власть
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Забастовки на белорусских предприятиях также спровоцировали жесткие действия силовиков при разгоне массовых акций протеста. К протестам присоединились работники нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». Они потребовали немедленной встречи с руководством завода.

Сегодня утром, 14 августа, работники «Нафтан» покинули рабочие места и потребовали встречи с руководством, чтобы передать свои требования. Бастующие требуют:

  • прекращения агрессии в адрес мирных протестующих,
  • освобождения политзаключённых,
  • проведения новых честных выборов.

Белорусские нефтепереработчики возмущаются происходящем в стране силовым и правовым беспределом. Отмечается, что 18 работников «Нафтана» находятся в СИЗО.

К протестам присоединились крупнейшие предприятия страны: Минский тракторный завод (МТЗ), Минский автомобильный завод (МАЗ), БелАЗ, «Гродноазот», «Минскпромстрой», «Гродножилстрой», «Белмедпрепараты», «Керамин» и многие другие.

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